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Де Йонг: Сподіваюся провести ще 8-10 років у Барселоні

Сьогодні 14:40 263 0
Хавбек Барселони розповів про плани на майбутнє
Де Йонг: Сподіваюся провести ще 8-10 років у Барселоні
#Френкі де Йонг

Джерело - De Telegraaf.

Хавбек Барселони Френкі де Йонг не має наміру покидати клуб.

Про це він розповів порталу De Telegraaf.

"Дуже щасливий у Барселоні. Чудово, коли граю. З точки зору життя - тут ідеально. Бачу себе в Барселоні якомога довше. Особисто сподіваюся ще на 8 або 10 років у клубі. Звинувачую тих людей у Барселоні, які хотіли мого відходу, але нічого не збираюся робити з цим. Так, вони для мене Барселона, тому що вони очолюють клуб. Але я не стикаюся з ними в команді. У моєму повсякденному житті їх немає", - сказав де Йонг.

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