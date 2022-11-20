Минай вирвав перемогу в Металіста в 14 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Минай здобув мінімальну перемогу над Металістом у межах 14-го туру УПЛ.
Матч завершився з рахунком 1:0. Переможний гол забив Олег Вишневський на 87-й хвилині поєдинку.
Чемпіонат України - УПЛ
14 тур, 20 листопада
Минай - Металіст 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 87 Вишневський
Минай: Бандура, Дмитрук, Нємчанінов, Горін, Трубочкін (Рогозинський 90+2), Вітенчук, Воробчак (Касімо 90+3), Хахльов, Твердохліб, Кулієв (Колесник 78), Вишневський (Байдал 88)
Металіст: Костик, Романюк (Шамич 59), Мизюк, Клименчук, Каплієнко, Коркішко (Книш 19), Ралюченко, Багачанський (Панасенко 59), Підлепенець, Прядун, Картушов (Демченко 84)
Жовті картки: Романюк 50, Клименчук 56, Ралюченко 69, Шамич 90, Воробчак 90+2, Колесник 90+5