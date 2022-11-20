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Минай вирвав перемогу в Металіста в 14 турі УПЛ

Сьогодні 13:56 172 0
Переможний гол забив Олег Вишневський
Минай вирвав перемогу в Металіста в 14 турі УПЛ
#Металіст, #Минай, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Минай здобув мінімальну перемогу над Металістом у межах 14-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 1:0. Переможний гол забив Олег Вишневський на 87-й хвилині поєдинку.

Чемпіонат України - УПЛ
14 тур, 20 листопада

Минай - Металіст 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 87 Вишневський

Минай: Бандура, Дмитрук, Нємчанінов, Горін, Трубочкін (Рогозинський 90+2), Вітенчук, Воробчак (Касімо 90+3), Хахльов, Твердохліб, Кулієв (Колесник 78), Вишневський (Байдал 88)

Металіст: Костик, Романюк (Шамич 59), Мизюк, Клименчук, Каплієнко, Коркішко (Книш 19), Ралюченко, Багачанський (Панасенко 59), Підлепенець, Прядун, Картушов (Демченко 84)

Жовті картки: Романюк 50, Клименчук 56, Ралюченко 69, Шамич 90, Воробчак 90+2, Колесник 90+5

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