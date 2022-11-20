Джерело - Чемпіон.
У матчі 14-го туру УПЛ Кривбас зіграє з харківським Металістом 1925.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Кривбас: Сарнавський, Якімець, Вернидуб, Ловріч, Дібанго, Банада, Капіч, Задерака, Хомченовський, Волошин, Дебелко
Запас: Кліщук, Зотько, Стецьков, Опанасенко, Рябов, Семотюк, Кораблін, Татарков, Микитишин, Устименко, Хобленко
Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус, Вачіберадзе, Русин, Габелок, Кравченко, Ременюк, Борячук
Запас: Сидоренко, Потімков І., Ткачук, Коваленко, Рудавський, Потімков Ю., Бичек, Дмитренко, Вендел, Дудік, Зубков, Чирук
Матч розпочнеться о 14:00 за київським часом.