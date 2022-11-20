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Вернидуб та Хомченовський - в основі Кривбасу на матч з Металістом 1925

Сьогодні 13:48 230 0
Матч розпочнеться о 14:00 за київським часом
Вернидуб та Хомченовський - в основі Кривбасу на матч з Металістом 1925
#Кривбас, #Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 14-го туру УПЛ Кривбас зіграє з харківським Металістом 1925.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Кривбас: Сарнавський, Якімець, Вернидуб, Ловріч, Дібанго, Банада, Капіч, Задерака, Хомченовський, Волошин, Дебелко

Запас: Кліщук, Зотько, Стецьков, Опанасенко, Рябов, Семотюк, Кораблін, Татарков, Микитишин, Устименко, Хобленко

Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус, Вачіберадзе, Русин, Габелок, Кравченко, Ременюк, Борячук

Запас: Сидоренко, Потімков І., Ткачук, Коваленко, Рудавський, Потімков Ю., Бичек, Дмитренко, Вендел, Дудік, Зубков, Чирук

Матч розпочнеться о 14:00 за київським часом.

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