Окслейд-Чемберлен може залишити Ліверпуль як вільний агент

Контракт гравця діє до кінця сезону

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Ліверпуля Алекс Окслейд-Чемберлен, ймовірно, залишить клуб по завершенні сезону

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Контракт гравця діє до кінця сезону. Сторони не ведуть перемовини про його продовження.

Якщо ситуація не зміниться, футболіст залишить команду як вільний агент.