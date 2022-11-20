Головне
Особливий Мундіаль: усе найголовніше напередодні старту ЧС-2022
Сьогодні 08:03 1522
Минай вирвав перемогу в Металіста в 14 турі УПЛ
Сьогодні 13:56 170
Мессі зламає інтернет своєю перемогою на ЧС-2022: думка спортивних журналістів про Мундіаль у Катарі - Частина ІІ
Сьогодні 11:36 345
Серед найдорожчих футболістів чемпіонату світу лише 1 бразилець і жодного аргентинця
Сьогодні 10:27 356
Катар – Еквадор: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 08:56 1115
Бензема пропустить чемпіонат світу-2022 через травму
Сьогодні 08:09 400
Катар - чемпіон світу зі скандалів
Сьогодні 07:50 8310 7
Збірна Катару зіграє з Еквадором: розклад матчів ЧС-2022 на 20 листопада
Сьогодні 07:37 1022
Чого очікувати від ЧС-2022 у Катарі: думка спортивних журналістів
Вчора 17:35 1254
Ред Булл здобули перший ряд на Гран-прі Абу-Дабі
Вчора 17:20 331
Прямі трансляції

Окслейд-Чемберлен може залишити Ліверпуль як вільний агент

Сьогодні 12:47 196 0
Контракт гравця діє до кінця сезону
Окслейд-Чемберлен може залишити Ліверпуль як вільний агент
#Ліверпуль, #Алекс Окслейд-Чемберлен

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Ліверпуля Алекс Окслейд-Чемберлен, ймовірно, залишить клуб по завершенні сезону

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Контракт гравця діє до кінця сезону. Сторони не ведуть перемовини про його продовження.

Якщо ситуація не зміниться, футболіст залишить команду як вільний агент.

Коментарі ()
Популярне зараз
Катар - чемпіон світу зі скандалів Катар - чемпіон світу зі скандалів 8310 7
Прикарпаття - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Прикарпаття - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1911
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 10191
СК Дніпро-1 - Шахтар 2:1: огляд матчу УПЛ СК Дніпро-1 - Шахтар 2:1: огляд матчу УПЛ 1788
Катар - Еквадор: де дивитися стартовий матч ЧС-2022 Катар - Еквадор: де дивитися стартовий матч ЧС-2022 3021
Павелко отримає в Генпрокуратурі підозру в кримінальному провадженні, - ЗМІ Павелко отримає в Генпрокуратурі підозру в кримінальному провадженні, - ЗМІ 1776
Рекомендуємо
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 19579
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 60804
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 70302 5
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 13523
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 11265
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 44288