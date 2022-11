Вперше з 1978 року на ЧС не зіграє чинний володар Золотого м’яча

Форвард збірної Франції Карім Бензема пропустить ЧС-2022 через травму.

Чемпіонат світу вперше з 1978 року пройде без чинного володаря Золотого м’яча.

На ЧС-1978 не виступив Алан Сімонсен, бо його збірна Данії не кваліфікувалася на турнір.

The Ballon d'Or holder has been present at every World Cup since 1982:



◉ 1982 Rummenigge

◉ 1986 Platini

◉ 1990 Van Basten

◉ 1994 Baggio

◉ 1998 Ronaldo

◉ 2002 Owen

◉ 2006 Ronaldinho

◉ 2010 Messi

◉ 2014 Cristiano

◉ 2018 Cristiano



