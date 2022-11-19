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Довбик: Чемпіонство є в думках кожного гравця

Сьогодні 19:37 301 0
Довбик: Чемпіонство є в думках кожного гравця
#СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Артем Довбик

Джерело - офіційний сайт Дніпра-1.

Гравці Дніпра-1 тримають у голові думки про чемпіонство в УПЛ.

Про це заявив форвард дніпрян Артем Довбик.

"Сьогодні команда зіграла один зі своїх найкращих матчів. Ми проявили характер. Незважаючи на кадрові втрати, зіграли дуже якісний матч, і я хочу віддати належне усім хлопцям. А моя справа - забивати голи та приносити перемогу команді. Пропустили необов’язковий гол, але не пали духом, можна так сказати. Гол Піхальонка надав нам ще сил".

  СК Дніпро-1 переграв Шахтар у битві лідерів УПЛ

"Чемпіонство? В нас ще дві гри попереду цього року, і треба на них налаштовуватися. Дійсно, таке є в думках кожного гравця, але нам потрібно підсилюватися. Попереду ще багато матчів. Чемпіонство, як показує практика, виграється не в таких матчах, тому маємо налаштовуватись на кожну гру", - сказав Довбик.

  Дивіться: СК Дніпро-1 - Шахтар 2:1: огляд матчу УПЛ

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