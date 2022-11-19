СК Дніпро-1 переграв Шахтар у битві лідерів УПЛ

СК Дніпро-1 збільшив відрив від Шахтаря у турнірній таблиці УПЛ

У 14 турі УПЛ СК Дніпро-1 обіграв Шахтар.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь клуба з Дніпра.

Чемпіонат України - УПЛ

14 тур, 19 листопада

СК Дніпро-1 - Шахтар 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 17 Мудрик, 1:1 - 21 Пихальонок, 2:1 - 53 Довбик

Попередження: Сарапій, 29, Довбик, 88 – Бондар, 81, Мудрик, 84

Дніпро-1: Макс Валеф – Бузанелло, Сарапій, Сваток, Адамюк – Рубчинський (Когут, 85), Бабенко – Гуцуляк (Назаренко, 72), Піхальонок, Танчик – Довбик.

Шахтар: Трубін – Михайліченко, Матвієнко, Кривцов (Тейлор, 35), Бондар – Назарина (Криськів, 62), Степаненко (Петряк, 79) – Мудрик, Судаков, Бондаренко – Сікан (Траоре, 63).