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Інфантіно: У Катарі будуть раді всім, незалежно від сексуальної орієнтації

Сьогодні 18:21 306 0
Президент ФІФА розповів про закони в Катарі
Інфантіно: У Катарі будуть раді всім, незалежно від сексуальної орієнтації
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - ESPN.

На ЧС-2022 у Катарі будуть раді всім вболівальникам, в тому числі представникам ЛГБТ.

Про це розповів президент ФІФА Джанні Інфантіно.

"Я можу підтвердити, що тут будуть раді всім. Якщо якась дивна людина тут чи десь ще говорить протилежне, то це не думка країни і точно не думка ФІФА. Це чітка вимога ФІФА, що запрошуються всі. Ласкаво просимо кожного, хто приїжджає до Катару, незалежно від релігії, раси, сексуальної орієнтації, переконань, які він чи вона має, - ласкаво просимо кожного"

  Інфантіно: Сьогодні я відчуваю себе катарцем, африканцем, геєм та робітником-мігрантом

"Це була наша вимога, і держава Катар дотримується цієї вимоги. Так, ці закони існують. Вони існують у багатьох країнах світу. Ці закони існували у Швейцарії, коли вони організовували чемпіонат світу з футболу в 1954 році. Як і в тому, що стосується робітників, процеси йдуть", - сказав Інфантіно.

Нагадаємо, директор з комунікацій ФІФА зробив камінг-аут в Катарі.

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