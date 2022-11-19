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Колос поступився Ворсклі у 14 турі УПЛ

Сьогодні 15:52 243 0
Колос поступився Ворсклі у 14 турі УПЛ
#Ворскла, #Колос, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 14 турі УПЛ Ворскла обіграла Колос.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь полтавського клубу.

Чемпіонат України - УПЛ

14 тур, 19 листопада

Колос - Ворскла 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Сефері, 1:1 - 65 Мілько (пен), 1:2 - 80 Степанюк 

Попередження: Золотов (48), Попов (87) – Пердута (62), Яворський (64), Сефері (77)

Колос: Волинець, Чорноморець, Гончаренко, Чоботенко, Золотов, Мілько, Богданов, Смирний (К.Попов, 75), Мякушко, Болбат, Безбородько (Ісаєнко, 86).

Ворскла: Різник, Зайков, Пердута, Степанюк, Яворський, Сефері, Павлюк, Кравець, Бацула, Челядін (Олійник, 81), Юрченко.

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