Колос поступився Ворсклі у 14 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 14 турі УПЛ Ворскла обіграла Колос.
Матч завершився з рахунком 2:1 на користь полтавського клубу.
Чемпіонат України - УПЛ
14 тур, 19 листопада
Колос - Ворскла 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 31 Сефері, 1:1 - 65 Мілько (пен), 1:2 - 80 Степанюк
Попередження: Золотов (48), Попов (87) – Пердута (62), Яворський (64), Сефері (77)
Колос: Волинець, Чорноморець, Гончаренко, Чоботенко, Золотов, Мілько, Богданов, Смирний (К.Попов, 75), Мякушко, Болбат, Безбородько (Ісаєнко, 86).
Ворскла: Різник, Зайков, Пердута, Степанюк, Яворський, Сефері, Павлюк, Кравець, Бацула, Челядін (Олійник, 81), Юрченко.