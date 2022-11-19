Морган: Малоймовірно, що Роналду повернеться у Манчестер Юнайтед

Португальський нападник Кріштіану Роналду більше не повернеться у Манчестер Юнайтед.

Про це розповів журналіст Пірс Морган, якому Кріштіану дав те саме скандальне інтерв'ю, оцінив наслідки цього інтерв'ю для португальського форварда:

"Ну, я думаю, дуже малоймовірно, що він повернеться у Манчестер Юнайтед. Кріштіану все знав, коли давав це інтерв'ю. Це дуже малоймовірно з усіх причин, про які він заявив. Вважаю, що Роналду та МЮ близькі до прощання.

Клуб довгий час перебував у розпачі. А Роналду повернувся минулого сезону та забив 24 голи. Кріштіану також забив шість м'ячів у Лізі чемпіонів, і, як він зазначив, за 3 місяці неможливо перетворитися з такого футболіста на хлопця, який уже не може грати. Його серце було з Манчестер Юнайтед з того часу, як йому виповнилося 18 років", - розповів Морган.