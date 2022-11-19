Головне
Катар - чемпіон світу зі скандалів
Сьогодні 07:51 5946 7
Маліновський не входить у плани Гасперіні
Сьогодні 14:25 229
Стаховський у формі Національної гвардії України офіційно завершив кар'єру
Сьогодні 07:47 565
Чого очікувати від ЧС-2022 у Катарі: думка спортивних журналістів
Сьогодні 07:30 500
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 06:53 9731
Катар – Еквадор: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Вчора 19:53 550
S1mple задонатив 100 тисяч доларів у межах співпраці NAVI з UNITED24
Вчора 19:16 316
Андріюк: Павелку вручили повістку до Генпрокуратури
Вчора 19:00 824
Гутцайт: Суркісом та Шуфричем подані заяви про вихід зі складу НОК
Вчора 18:25 717
Павелко призупинив членство в НОК через обрання представників ОПЗЖ
Вчора 18:02 638 1
Прямі трансляції

Морган: Малоймовірно, що Роналду повернеться у Манчестер Юнайтед

Сьогодні 13:39 226 0
Пірс Морган прокоментував майбутнє Кріштіану Роналду у Манчестер Юнайтед
Морган: Малоймовірно, що Роналду повернеться у Манчестер Юнайтед
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - sport.ua.

Португальський нападник Кріштіану Роналду більше не повернеться у Манчестер Юнайтед.

Про це розповів журналіст Пірс Морган, якому Кріштіану дав те саме скандальне інтерв'ю, оцінив наслідки цього інтерв'ю для португальського форварда:

"Ну, я думаю, дуже малоймовірно, що він повернеться у Манчестер Юнайтед. Кріштіану все знав, коли давав це інтерв'ю. Це дуже малоймовірно з усіх причин, про які він заявив. Вважаю, що Роналду та МЮ близькі до прощання.

Клуб довгий час перебував у розпачі. А Роналду повернувся минулого сезону та забив 24 голи. Кріштіану також забив шість м'ячів у Лізі чемпіонів, і, як він зазначив, за 3 місяці неможливо перетворитися з такого футболіста на хлопця, який уже не може грати. Його серце було з Манчестер Юнайтед з того часу, як йому виповнилося 18 років", - розповів Морган.

Раніше Манчестер Юнайтед відмовився від негайного розірвання контракту з Роналду.

Коментарі ()
Популярне зараз
Нокаут за 11 секунд. 5 років тому встановили світовий рекорд в боксі Нокаут за 11 секунд. 5 років тому встановили світовий рекорд в боксі 13564
День в історії: 53 роки тому Пеле забив свій 1000-й гол День в історії: 53 роки тому Пеле забив свій 1000-й гол 6482
Шевченко: Не можу залишитися в складі НОК за такого складу Шевченко: Не можу залишитися в складі НОК за такого складу 6993 3
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 9731
Катар - чемпіон світу зі скандалів Катар - чемпіон світу зі скандалів 5946 7
Донбас порожняк нє гоніт: 14 років тому почав мовлення телеканал Футбол Донбас порожняк нє гоніт: 14 років тому почав мовлення телеканал Футбол 5596 1
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 25739
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 8039
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 12070 2
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 61712
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 1695
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 37270