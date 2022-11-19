Довбик - у старті Дніпра-1 на матч з Шахтарем

Джерело - Чемпіон.
У матчі 14 туру УПЛ СК Дніпро-1 зіграє з Шахтарем.
Стартові склади команд:
Дніпро-1: Валеф, Адамюк, Сарапій, Сваток, Бузанелло, Бабенко, Рубчинський, Гуцуляк, Піхальонок, Амаш, Довбик
Запасні: Юрчук, Логінов, Когут, Танчик, Назаренко, Кононов, Гомес, Балулі
Шахтар: Трубін, Бондар, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко, Степаненко, Назарина, Бондаренко, Судаков, Мудрик, Сікан
Запасні: Шевченко, Пузанков, Пятов, Траоре, Тотовицький, Криськів, Кулаков, Топалов, Тейлор, Очеретько, Козік, Петряк
Початок матчу о 13:00.