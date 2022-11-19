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Довбик - у старті Дніпра-1 на матч з Шахтарем

Сьогодні 12:09 236 0
Стали відомі стартові склади команд
Довбик - у старті Дніпра-1 на матч з Шахтарем

Джерело - Чемпіон.

У  матчі 14 туру УПЛ СК Дніпро-1 зіграє з Шахтарем.

Стартові склади команд:

Дніпро-1: Валеф, Адамюк, Сарапій, Сваток, Бузанелло, Бабенко, Рубчинський, Гуцуляк, Піхальонок, Амаш, Довбик

Запасні: Юрчук, Логінов, Когут, Танчик, Назаренко, Кононов, Гомес, Балулі

Шахтар: Трубін, Бондар, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко, Степаненко, Назарина, Бондаренко, Судаков, Мудрик, Сікан

Запасні: Шевченко, Пузанков, Пятов, Траоре, Тотовицький, Криськів, Кулаков, Топалов, Тейлор, Очеретько, Козік, Петряк

Початок матчу о 13:00.

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