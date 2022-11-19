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Баварія не збирається шукати заміну для Мане

Сьогодні 09:40 222 0
Німецький клуб не буде підписувати форварда взимку
Баварія не збирається шукати заміну для Мане
Фото - gettyimages
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Садіо Мане

Джерело - Чемпіон.

Баварія не планує здійснювати трансфери цієї зими.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Підписувати гравців мюнхенці не збираються навіть через травму провідного форварда Садіо Мане. У клубі чекатимуть, доки гравець повністю відновиться від пошкодження.

Крім того, варіант із переходом нападника Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду в зимове вікно малоймовірний.

У поточному сезоні на рахунку 30-річного сенегальця 6 голів та 3 асисти у 14 матчах Бундесліги.

Нагадаємо, Мане пропустить чемпіонат світу-2022.

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