Баварія не збирається шукати заміну для Мане

Джерело - Чемпіон.
Баварія не планує здійснювати трансфери цієї зими.
Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
Підписувати гравців мюнхенці не збираються навіть через травму провідного форварда Садіо Мане. У клубі чекатимуть, доки гравець повністю відновиться від пошкодження.
Крім того, варіант із переходом нападника Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду в зимове вікно малоймовірний.
У поточному сезоні на рахунку 30-річного сенегальця 6 голів та 3 асисти у 14 матчах Бундесліги.
Нагадаємо, Мане пропустить чемпіонат світу-2022.