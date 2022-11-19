Баварія не збирається шукати заміну для Мане

Німецький клуб не буде підписувати форварда взимку

Джерело - Чемпіон.

Баварія не планує здійснювати трансфери цієї зими.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Підписувати гравців мюнхенці не збираються навіть через травму провідного форварда Садіо Мане. У клубі чекатимуть, доки гравець повністю відновиться від пошкодження.

Крім того, варіант із переходом нападника Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду в зимове вікно малоймовірний.

У поточному сезоні на рахунку 30-річного сенегальця 6 голів та 3 асисти у 14 матчах Бундесліги.

Нагадаємо, Мане пропустить чемпіонат світу-2022.