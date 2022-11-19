Джерело - Чемпіон.
Лідери збірних Франції і Англії - Кілліан Мбаппе та Гарі Кейн відповідно мають найкращі шанси отримати золотий бутс чемпіонату світу 2022 як кращий бомбардир турніру.
Аргентинець Ліонель Мессі - третій в котируванні букмекерів, а португалець Кріштіано Роналду - лише 6-й.
Котирування букмекерів
- Кілліан Мбаппе (Франція) - 8,5
- Гарі Кейн (Англія) - 8,5
- Ліонель Мессі (Аргентина) - 10,0
- Карім Бензема (Франція) - 11,0
- Неймар (Бразилія) - 11,0
- Кріштіану Роналду (Португалія) - 17,0
- Мемфіс Депай (Нідерланди) - 25,0
- Вінісіус Жуніур (Бразилія) - 25,0
- Луатаро Мартінес (Аргентина) - 31,0
- Антуан Грізманн (Франція) - 33,0
Нагадаємо, збірні Аргентини та Бразилії - головні фаворити Мундіалю.
Чемпіонат світу розпочнеться 20 листопада матчем Катар - Еквадор. Фінал відбудеться 18 грудня.