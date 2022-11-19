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Мессі, Мбаппе чи Кейн: букмекери назвали фаворита в гонці бомбардирів на ЧС-2022

Сьогодні 06:35 250 0
Мессі, Мбаппе чи Кейн: букмекери назвали фаворита в гонці бомбардирів на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Лідери збірних Франції і Англії - Кілліан Мбаппе та Гарі Кейн відповідно мають найкращі шанси отримати золотий бутс чемпіонату світу 2022 як кращий бомбардир турніру.

Аргентинець Ліонель Мессі - третій в котируванні букмекерів, а португалець Кріштіано Роналду - лише 6-й.

Котирування букмекерів

  • Кілліан Мбаппе (Франція) - 8,5
  • Гарі Кейн (Англія) - 8,5
  • Ліонель Мессі (Аргентина) - 10,0
  • Карім Бензема (Франція) - 11,0
  • Неймар (Бразилія) - 11,0
  • Кріштіану Роналду (Португалія) - 17,0
  • Мемфіс Депай (Нідерланди) - 25,0
  • Вінісіус Жуніур (Бразилія) - 25,0
  • Луатаро Мартінес (Аргентина) - 31,0
  • Антуан Грізманн (Франція) - 33,0

Нагадаємо, збірні Аргентини та Бразилії - головні фаворити Мундіалю.

Чемпіонат світу розпочнеться 20 листопада матчем Катар - Еквадор. Фінал відбудеться 18 грудня.

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