Джерело - Чемпіон.

Лідери збірних Франції і Англії - Кілліан Мбаппе та Гарі Кейн відповідно мають найкращі шанси отримати золотий бутс чемпіонату світу 2022 як кращий бомбардир турніру.

Аргентинець Ліонель Мессі - третій в котируванні букмекерів, а португалець Кріштіано Роналду - лише 6-й.

Котирування букмекерів

Кілліан Мбаппе (Франція) - 8,5

Гарі Кейн (Англія) - 8,5

Ліонель Мессі (Аргентина) - 10,0

Карім Бензема (Франція) - 11,0

Неймар (Бразилія) - 11,0

Кріштіану Роналду (Португалія) - 17,0

Мемфіс Депай (Нідерланди) - 25,0

Вінісіус Жуніур (Бразилія) - 25,0

Луатаро Мартінес (Аргентина) - 31,0

Антуан Грізманн (Франція) - 33,0

Нагадаємо, збірні Аргентини та Бразилії - головні фаворити Мундіалю.

Чемпіонат світу розпочнеться 20 листопада матчем Катар - Еквадор. Фінал відбудеться 18 грудня.