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Зоря - Олександрія: Стартові склади команд

Сьогодні 12:23 353 0
Матч розпочнеться о 13:00
Зоря - Олександрія: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

У рамках 14 туру УПЛ Зоря зіграє з Олександрією.

Стартові склади команд:

Зоря: Мацапура, Бутко, Батагов, Імереков, Данченко, Чурко, Бражко, Антюх, Булеца, Кирюханцев, Мишньов.

Запасні: Турбаєвський, Сапутін, Нагнойний, Алібеков, Кисіль, Алефіренко, Снурніцин, Гулько, Хлань, Вантух, Русин, Сміян.

Олександрія: Білик, Бабогло, Дришлюк, Третьяков, Мірошніченко, Кожушко, Костишин, Демченко, Цуріков, Рибалка, Бондаренко.

Запасні: Горох, Мельник, Ковалець, Авагімян, Дячук, В.Волошин, Шулянський, Скорко, Копина, Кобзар, Єрмаков, Мустафаєв.

Матч розпочнеться о 13:00.

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