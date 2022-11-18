Зоря - Олександрія: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
У рамках 14 туру УПЛ Зоря зіграє з Олександрією.
Стартові склади команд:
Зоря: Мацапура, Бутко, Батагов, Імереков, Данченко, Чурко, Бражко, Антюх, Булеца, Кирюханцев, Мишньов.
Запасні: Турбаєвський, Сапутін, Нагнойний, Алібеков, Кисіль, Алефіренко, Снурніцин, Гулько, Хлань, Вантух, Русин, Сміян.
Олександрія: Білик, Бабогло, Дришлюк, Третьяков, Мірошніченко, Кожушко, Костишин, Демченко, Цуріков, Рибалка, Бондаренко.
Запасні: Горох, Мельник, Ковалець, Авагімян, Дячук, В.Волошин, Шулянський, Скорко, Копина, Кобзар, Єрмаков, Мустафаєв.
Матч розпочнеться о 13:00.