Шахтар розпочав продаж квитків на Ліги Європи проти Ренна

Матч відбудеться 6 лютого 2023 року у Варшаві

Шахтар оголосив про старт реалізації квитків на домашній матч проти Ренна в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

Продаж відкриється 18 листопада об 11:00 на сайті tickets.shakhtar.com.

Для власників сезонних абонементів ФК Легія і вболівальників, які купували цього сезону пакети Ліги чемпіонів, діятиме спеціальна знижка – 20%:

- власникам сезонних абонементів ФК Легія буде надіслано спеціальні лінки для покупки зі знижкою;

- уболівальники, які купували цього сезону пакети Ліги чемпіонів, зможуть придбати квиток зі знижкою через свій акаунт.

Один уболівальник зможе купити до 4 квитків на свій акаунт.

Вартість квитків від 50 до 1500 злотих (406 – 12 155 грн) залежно від обраного сектора. Також діють знижки та спеціальні пропозиції: 50% - дітям у віці 5-14 років (всі категорії Public та VIP), 20% - дітям у віці 15-18 років (всі категорії Public та VIP), 20% - студентам і пенсіонерам, та людям старше 65 років. Інваліди-візочники і особи першої групи інвалідності (не візочники) можуть отримати квиток безкоштовно - потрібно написати на пошту support@shakhtar.com.

Зазначається, що діє система динамічного ціноутворення: зі зменшенням кількості доступних місць певної категорії ціна може зростати.

Поєдинок відбудеться 6 лютого 2023 року у Варшаві на стадіоні Війська Польського та розпочнеться о 18:45.