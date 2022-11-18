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Роналду: Мессі - неймовірний гравець і чудовий хлопець

Сьогодні 11:40 261 0
Кріштіану Роналду прокоментував стосунки з Ліонелем Мессі
Роналду: Мессі - неймовірний гравець і чудовий хлопець
Фото - gettyimages
#Ліонель Мессі, #Кріштіану Роналду

Джерело - tribuna.com.

Форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду поважає нападника ПСЖ Ліонеля Мессі.

Про це розповів сам португальський футболіст.

"Він неймовірний гравець, чарівний. Ми ділимо з ним сцену 16 років. 16 років, уявіть собі. Він не мій друг в тому сенсі, як розумію це, коли людина буває у мене вдома чи говорить зі мною по телефону. Але він як партнер по команді.

Я поважаю те, як він завжди говорить про мене. Навіть його дружина і моя дівчина поважають одна одну. Вони обидві з Аргентини. Тому що я можу сказати про Мессі? Чудовий хлопець, який робить дуже хороші речі для футболу", - сказав Роналду.

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