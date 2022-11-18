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Роналду: Мріяв про перемогу на чемпіонаті світу

Сьогодні 08:44 309 0
Роналду: Мріяв про перемогу на чемпіонаті світу
Фото - gettyimages
#Кріштіану Роналду

Джерело - tribuna.com.

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду оцінив шанси команди виграти ЧС-2022.

Про це розповів сам футболіст.

"Я дуже оптимістичний. У нас фантастичний тренер і хороше покоління футболістів. З нетерпіння чекаю початку поїздки на неймовірний чемпіонат світу.

Я мріяв про перемогу на чемпіонаті світу. Це буде складно, дуже складно. Але все можливо. Звичайно, ми будемо змагатись за перемогу", - сказав Роналду.

На ЧС-2022 Португалія зіграє у групі С з командами Гани, Уругваю та Південної Кореї.

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