Роналду: Мріяв про перемогу на чемпіонаті світу

Джерело - tribuna.com.
Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду оцінив шанси команди виграти ЧС-2022.
Про це розповів сам футболіст.
"Я дуже оптимістичний. У нас фантастичний тренер і хороше покоління футболістів. З нетерпіння чекаю початку поїздки на неймовірний чемпіонат світу.
Я мріяв про перемогу на чемпіонаті світу. Це буде складно, дуже складно. Але все можливо. Звичайно, ми будемо змагатись за перемогу", - сказав Роналду.
На ЧС-2022 Португалія зіграє у групі С з командами Гани, Уругваю та Південної Кореї.