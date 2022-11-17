Головне
Гутцайт - обраний новим президентом НОК України
Сьогодні 17:44 741
Бубка, Харлан, Подкопаєва та інші - у Виконкомі НОК України
Сьогодні 19:35 622
Збірна України U-19 вирвала перемогу в Косово у 1 турі відбору до Євро-2023
Сьогодні 16:31 549
Шевченка, Усика та Суркіса обрали членами НОК України
Сьогодні 16:08 1595
Динамо перемогло Інгулець у 1 турі УПЛ
Сьогодні 14:55 651
Мільйони переглядів та батли в коментарях: Як FAVBET виводить підтримку ЗСУ в тренди соцмереж
Сьогодні 14:17 239
Вибори президента Федерації біатлону України: революції не сталося
Сьогодні 13:52 862
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 23:21 9231
МПК призупинив членство Паралімпійського комітету росії
Вчора 21:20 494
Караваєв-старший: Російська поліція приходила в наш будинок в Херсоні
Вчора 17:16 3529 1
Прямі трансляції

Шевченко побажав удачі Левандовському на ЧС-2022

Сьогодні 22:53 244 0
Шевченко побажав удачі Левандовському на ЧС-2022
#Роберт Левандовський, #Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко побажав удачі нападнику збірної Польщі напередодні ЧС-2022.

Про це українець написав у соцмережах.

"Спогади про початку цього року, коли я зустрів Роберта Левандовського у Польщі з Laureus Sport, який підтримує роботу з українськими біженцями у Варшаві. Роберте, дякую, що використовуєш свою платформу для привернення уваги до війни, що триває в Україні, і дякую, що не забуваєш про мою країну, вирушаючи на Чемпіонат світу з футболу. Удачі та гарної гри!", - написав Левандовський.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шуфрича переобрали до персонального складу членів НОК України Шуфрича переобрали до персонального складу членів НОК України 914
Гутцайт - обраний новим президентом НОК України Гутцайт - обраний новим президентом НОК України 741
Вибори президента Федерації біатлону України: революції не сталося Вибори президента Федерації біатлону України: революції не сталося 862
Шевченка, Усика та Суркіса обрали членами НОК України Шевченка, Усика та Суркіса обрали членами НОК України 1595
Беленюк про вибори НОК: Сьогодні стара система перемогла Беленюк про вибори НОК: Сьогодні стара система перемогла 1359
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 9231
Рекомендуємо
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 17007 26
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 223593 3
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 46710 1
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 32237
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 19509
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 53514 1