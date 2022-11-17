Джоковичу офіційно дозволили в’їзд до Австралії

Сербський тенісист Новак Джокович отримав тимчасову візу в Австралію.

Про це заявив Міністр імміграції Австралії Ендрю Джайлз.

"З моменту анулювання візи пана Джоковича у січні 2022 року всі пов'язані з COVID-19 австралійські прикордонні обмеження було знято, включаючи вимогу надати докази статусу вакцинації проти COVID-19 для в'їзду до Австралії. Згодом пану Джоковичу було видано тимчасову візу для в'їзду до Австралії", - йдеться в пресрелізі міністерства.