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Джоковичу офіційно дозволили в’їзд до Австралії

Сьогодні 22:34 186 0
Джокович пропустив Australian Open-2022 через відмову вакцинуватися
Джоковичу офіційно дозволили в’їзд до Австралії
#Новак Джокович

Джерело - Міністерство внутрішніх справ Австралії.

Сербський тенісист Новак Джокович отримав тимчасову візу в Австралію.

Про це заявив Міністр імміграції Австралії Ендрю Джайлз.

"З моменту анулювання візи пана Джоковича у січні 2022 року всі пов'язані з COVID-19 австралійські прикордонні обмеження було знято, включаючи вимогу надати докази статусу вакцинації проти COVID-19 для в'їзду до Австралії. Згодом пану Джоковичу було видано тимчасову візу для в'їзду до Австралії", - йдеться в пресрелізі міністерства.

Раніше Джокович пропустив Australian Open через відмову робити вакцину.

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