Бензема запевнив, що готовий до чемпіонату світу-2022

Нападник збірної Франції Карім Бензема, який потрапив до заявки команди на чемпіонат світу-2022, запевнив, що готовий грати.

Про це розповів сам футболіст.

"Зараз у мене все нормально зі здоров'ям. Так, я мав невеликий біль, але не було якихось розривів чи серйозних травм.

Я міг грати, але не на сто відсотків викладаючись. Справа не в тому, що я не хотів ризикувати перед мундіалем, просто не був готовим на всі сто.

На тренуваннях в Іспанії мав невеликий дискомфорт. Відтоді я дуже багато працюю в тренажерному залі. Зі мною все гаразд, можете бути впевнені", — розповів Бензема.