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Мбаппе незадоволений затримкою зарплати в ПСЖ

Сьогодні 20:14 306 0
Мбаппе заробляє в ПСЖ 70 млн євро на рік
Мбаппе незадоволений затримкою зарплати в ПСЖ
#ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - L'Équipe.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе залишається розчарованим несвоєчасним зарахуванням заробітньої плати.

Про це повідомляє L'Equipe.

На початку жовтня Мбаппе помітив, що зарплата за вересень досі не надійшла на його рахунок. Через день чи два він отримав певну частину, однак повна сума досі не нарахована.

Оточення гравця запитало в керівництва ПСЖ про причини затримки.

Представники клубу сповіщали про проблеми з фінансовим фейр-плей, також посилалися на неполадки з обліковими записами, але жодна з названих причин не задовольнила людей Кіліана.

Мбаппе заробляє в ПСЖ 70 млн євро на рік.

Нагадаємо, Мбаппе перевершив досягнення Мессі.

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