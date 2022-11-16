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Монзуль призначена на перенесений матч УПЛ Інгулець — Динамо

Сьогодні 12:11 244 0
Матч відбудеться 17 листопада
Монзуль призначена на перенесений матч УПЛ Інгулець — Динамо
#Динамо Київ, #Інгулець, #Чемпіонат України, УПЛ, #Катерина Монзуль

Джерело - fcdynamo.com.

Перенесений матч першого туру української Прем'єр-ліги між Інгульцем та київським Динамо обслуговуватиме харків'янка Катерина Монзуль.

Про це повідомляє пресслужба "біло-синіх".

Допомагатимуть 41-річній рефері Марина Стрілецька та Олександр Беркут. Резервним арбітром призначено Анастасію Романюк.

Для Монзуль це буде восьмий матч цього сезону. До цього вона провела сім матчів, у яких показала 27 попереджень, видалила п'ятьох гравців і призначила два пенальті.

Нагадаємо, матч Інгулець – Динамо відбудеться у четвер, 17 листопада, у Києві на стадіоні імені В. Лобановського. Початок о 13:00 за київським часом.

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