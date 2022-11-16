Монзуль призначена на перенесений матч УПЛ Інгулець — Динамо

Джерело - fcdynamo.com.
Перенесений матч першого туру української Прем'єр-ліги між Інгульцем та київським Динамо обслуговуватиме харків'янка Катерина Монзуль.
Про це повідомляє пресслужба "біло-синіх".
Допомагатимуть 41-річній рефері Марина Стрілецька та Олександр Беркут. Резервним арбітром призначено Анастасію Романюк.
Для Монзуль це буде восьмий матч цього сезону. До цього вона провела сім матчів, у яких показала 27 попереджень, видалила п'ятьох гравців і призначила два пенальті.
Нагадаємо, матч Інгулець – Динамо відбудеться у четвер, 17 листопада, у Києві на стадіоні імені В. Лобановського. Початок о 13:00 за київським часом.