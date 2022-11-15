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Бартулович - про майбутній матч з Динамо: Нема чого боятися

Сьогодні 16:55 266 0
Бартулович - про майбутній матч з Динамо: Нема чого боятися
#Младен Бартулович, #Інгулець

Джерело - Чемпіон.

Гравці Інгульця готові дати бій київському Динамо у перенесеному матчі 1-го туру УПЛ.

Про це заявив виконувач обов'язків головного тренера команди з Кіровоградщини Младен Бартулович.

"Треба піднімати голову. Розберемо попередню гру (проти Металіста 1925 - 1:2), забудемо її та готуватимемося до матчу з Динамо. Є час відновитись, є час підготуватися, є час зализати рани.

Дамо бій Динамо! Нема чого боятися! Виходитимемо і гратимемо", - заявив Бартулович.

13 листопада президент Інгульця Олександр Поворознюк звільнив Сергія Лавриненка.

Нагадаємо матч Інгулець - Динамо відбудеться у четвер, 17 листопада і розпочнеться о 13:00. Команда з Петрового займає останнє місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 7 очок. Київський клуб йде із 20 балами на 5-й позиції.

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