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Манчестер Юнайтед залишить тен Гагу рішення щодо Роналду

Вчора 23:52 192 0
Манчестер Юнайтед залишить тен Гагу рішення щодо Роналду

У Манчестер Юнайтед розлючені новим інтерв’ю нападника Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє ESPN.

У клубі вирішили, що рішення по футболісту повинен ухвалити головний тренер Ерік тен Гаґ, допоможуть йому в цьому спортивний директор Джон Мерто та виконавчий директор клубу Річард Арнольд.

Зараз в МЮ очікують на повну версію інтерв’ю Роналду, яка з’явиться 17 листопада. У ньому можуть з’явитися факти, які дадуть клубу можливість розірвати угоду через "потенційне порушення зобов’язання довіри, що передбачається".

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