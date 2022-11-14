Манчестер Юнайтед залишить тен Гагу рішення щодо Роналду

У Манчестер Юнайтед розлючені новим інтерв’ю нападника Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє ESPN.

У клубі вирішили, що рішення по футболісту повинен ухвалити головний тренер Ерік тен Гаґ, допоможуть йому в цьому спортивний директор Джон Мерто та виконавчий директор клубу Річард Арнольд.

Зараз в МЮ очікують на повну версію інтерв’ю Роналду, яка з’явиться 17 листопада. У ньому можуть з’явитися факти, які дадуть клубу можливість розірвати угоду через "потенційне порушення зобов’язання довіри, що передбачається".