Гвардіола хотів би попрацювати з Кроосом

Манчестер Сіті уважно слідкує за ситуацією навколо продовження контракту між хавбеком Реала Тоні Кроосом та клубом.

Про це повідомляє Sport.es.

Нинішня угода між сторонами спливає влітку 2023 року, і обидві сторони роздумують над необхідністю продовження співпраці.

Одночасно Сіті готовий запропонувати німцю близько 13-14 мільйонів євро на рік.

Наставник "містян" Пеп Гвардіола хотів би попрацювати з Кроосом, з яким перетинався у Баварії.

Нагадаємо, Барселона зацікавлена у Гюндогані.