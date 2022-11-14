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Манчестер Сіті слідкує за Кроосом

Сьогодні 22:01 193 0
Гвардіола хотів би попрацювати з Кроосом
Манчестер Сіті слідкує за Кроосом
#Жузеп Гвардіола, #Кроос, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид

Джерело - Sport.es.

Манчестер Сіті уважно слідкує за ситуацією навколо продовження контракту між хавбеком Реала Тоні Кроосом та клубом.

Про це повідомляє Sport.es.

Нинішня угода між сторонами спливає влітку 2023 року, і обидві сторони роздумують над необхідністю продовження співпраці.

Одночасно Сіті готовий запропонувати німцю близько 13-14 мільйонів євро на рік.

Наставник "містян" Пеп Гвардіола хотів би попрацювати з Кроосом, з яким перетинався у Баварії.

Нагадаємо, Барселона зацікавлена у Гюндогані.

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