Нападник Барселони Ансумане Фаті потрапив у ДТП, зіштовхнувшись з мотоциклістом під час паркування свого авто.

Про це повідомляє Carrusel Deportivo.

Мотоцикліст зламав кісточку унаслідок інциденту. Фаті не постраждав у ДТП.

Футболіст провідав потерпілого у лікарні та поцікавився станом його здоров'я.

