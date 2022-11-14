Джерело - Чемпіон.
Рух та Минай розписали мирову в межах 13-го туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - УПЛ
13 тур, 14 листопада
Голи: 1:0 - 23 Климчук (пен), 1:1 - 63 Трубочкін
Попередження: Роман 4, Климчук 20, Федорчук 24, Горін 31, Немчанінов 44, Слюсар 62, Вітенчук 67, Слюбик 90+3
Рух: Ледвій - Лях, Слюбик, Слюсар, Роман - Сапуга, Федорчук (Довгий, 39) - Климчук, Таллес, Соломон-Отабор - Карабін (Альваренга, 70)
Запасні: Паньків, Веремієнко, Руніч, Мисик, Притула, Кітела, Холод
Минай: Бандура - Дмитрук, Нємчанінов, Горін, Гончар (Трубочкін, 41) - Хахльов, Вітенчук - Кулієв, Твердохліб (Байдал, 57), Воробчак (Чуєв, 74) - Колесник (Рогозинський, 73)
Запасні: Пеньков, Кемкін, Паламар, Касімов, Кравчук, Голуб