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Рух - Минай 1:1: огляд матчу УПЛ

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Команди не визначили сильнішого в матчі УПЛ
Рух - Минай 1:1: огляд матчу УПЛ
#Минай, #Рух, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Рух та Минай розписали мирову в межах 13-го туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ
13 тур, 14 листопада

Рух - Минай 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Климчук (пен), 1:1 - 63 Трубочкін

Попередження: Роман 4, Климчук 20, Федорчук 24, Горін 31, Немчанінов 44, Слюсар 62, Вітенчук 67, Слюбик 90+3

Рух: Ледвій - Лях, Слюбик, Слюсар, Роман - Сапуга, Федорчук (Довгий, 39) - Климчук, Таллес, Соломон-Отабор - Карабін (Альваренга, 70)

Запасні: Паньків, Веремієнко, Руніч, Мисик, Притула, Кітела, Холод

Минай: Бандура - Дмитрук, Нємчанінов, Горін, Гончар (Трубочкін, 41) - Хахльов, Вітенчук - Кулієв, Твердохліб (Байдал, 57), Воробчак (Чуєв, 74) - Колесник (Рогозинський, 73)

Запасні: Пеньков, Кемкін, Паламар, Касімов, Кравчук, Голуб

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