Дніпро-1 у зимове трансферне вікно спробує підписати колишнього вінгера Шахтаря та Металіста Тайсона

Про це повідомляє Sport.ua.

Наразі клуб розглядає можливість трансферу.

До чинного вінгера Інтернасьйонала є інтерес з боку Крузейро, однак зазначається, що пропозиція невисока у фінансовому плані.

Дніпро-1 готовий задовольнити амбіції бразильця, але той ще не вирішив, чи готовий повертатись в УПЛ в умовах війни. Однак повідомляється, що у Тайсона хороші стосунки зі спортивним директором дніпрян Євгеном Красніковим.