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Дніпро-1 може підписати Тайсона взимку

Сьогодні 18:00 420 0
Дніпро-1 може підписати Тайсона взимку
#СК Дніпро-1, #Тайсон

Джерело - Sport.ua.

Дніпро-1 у зимове трансферне вікно спробує підписати колишнього вінгера Шахтаря та Металіста Тайсона

Про це повідомляє Sport.ua.

Наразі клуб розглядає можливість трансферу.

До чинного вінгера Інтернасьйонала є інтерес з боку Крузейро, однак зазначається, що пропозиція невисока у фінансовому плані.

Дніпро-1 готовий задовольнити амбіції бразильця, але той ще не вирішив, чи готовий повертатись в УПЛ в умовах війни. Однак повідомляється, що у Тайсона хороші стосунки зі спортивним директором дніпрян Євгеном Красніковим.

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