Джерело - Sport.ua.
Дніпро-1 у зимове трансферне вікно спробує підписати колишнього вінгера Шахтаря та Металіста Тайсона
Про це повідомляє Sport.ua.
Наразі клуб розглядає можливість трансферу.
До чинного вінгера Інтернасьйонала є інтерес з боку Крузейро, однак зазначається, що пропозиція невисока у фінансовому плані.
Дніпро-1 готовий задовольнити амбіції бразильця, але той ще не вирішив, чи готовий повертатись в УПЛ в умовах війни. Однак повідомляється, що у Тайсона хороші стосунки зі спортивним директором дніпрян Євгеном Красніковим.