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#Кривбас, #Металіст, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 13 туру УПЛ Металіст поступився Кривбасу.

Чемпіонат України - УПЛ

13 тур, 14 листопада

Металіст - Кривбас 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 73 Волошин

Попередження: Порох, 54, Танковський, 85 – Якімець, 15, Ловрич, 52, Волошин, 78

Металіст: Костик – Клименчук (Каплієнко, 71), Мизюк, Порох, Романюк – Панасенко (Книш, 62), Чайковський (Демченко, 50) – Картушов, Танковський, Підлепенець – Прядун

Кривбас: Сарнавський – Дібанго, Стецьков (Зотько, 46), Ловрич, Якімець – Банада, Капіч (Татарков, 90+2) – Волошин, Хомченовський, Микитишин (Задерака, 46) – Дебелко (Устименко, 89)

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