Джерело - Чемпіон.
У матчі 13 туру УПЛ Металіст поступився Кривбасу.
Чемпіонат України - УПЛ
13 тур, 14 листопада
Гол: 0:1 - 73 Волошин
Попередження: Порох, 54, Танковський, 85 – Якімець, 15, Ловрич, 52, Волошин, 78
Металіст: Костик – Клименчук (Каплієнко, 71), Мизюк, Порох, Романюк – Панасенко (Книш, 62), Чайковський (Демченко, 50) – Картушов, Танковський, Підлепенець – Прядун
Кривбас: Сарнавський – Дібанго, Стецьков (Зотько, 46), Ловрич, Якімець – Банада, Капіч (Татарков, 90+2) – Волошин, Хомченовський, Микитишин (Задерака, 46) – Дебелко (Устименко, 89)