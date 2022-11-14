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Чорноморець переграв Львів у 13 турі УПЛ

Сьогодні 15:55 237 0
Друга поспіль перемога Чорноморця у чемпіонаті України
Чорноморець переграв Львів у 13 турі УПЛ
#Львів, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

У матчі 13 туру УПЛ Чорноморець обіграв ФК Львів.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь одеського клубу

Чемпіонат України - УПЛ

13 тур, 14 листопада

Чорноморець - Львів  2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 67 Єрмаков, 2:0 - 80 Войтиховський

Чорноморець: Непогодов, Єрмаков, Путря, Білий (Селін, 89), Салюк, Краченко, Політило, Брагару (Кузик, 84), Бобко (Гладкий, 46), Наумець (Бадібанга, 72), Кубемба (Войтіховський, 72).

Львів: Ілющенков, Никитюк, Муравський, Вовкун (Ременяк, 69), Грисьо, Мильченко (Якимів, 78), Шишка, Полегенько, Бойко, Крушинський (Нич, 62), Бугай.

Раніше Металіст поступився Кривбасу.

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