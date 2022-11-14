Чорноморець переграв Львів у 13 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 13 туру УПЛ Чорноморець обіграв ФК Львів.
Матч завершився з рахунком 2:0 на користь одеського клубу
Чемпіонат України - УПЛ
13 тур, 14 листопада
Чорноморець - Львів 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 67 Єрмаков, 2:0 - 80 Войтиховський
Чорноморець: Непогодов, Єрмаков, Путря, Білий (Селін, 89), Салюк, Краченко, Політило, Брагару (Кузик, 84), Бобко (Гладкий, 46), Наумець (Бадібанга, 72), Кубемба (Войтіховський, 72).
Львів: Ілющенков, Никитюк, Муравський, Вовкун (Ременяк, 69), Грисьо, Мильченко (Якимів, 78), Шишка, Полегенько, Бойко, Крушинський (Нич, 62), Бугай.
Раніше Металіст поступився Кривбасу.