Головне
Зоря відібрала очки у Шахтаря у 13 турі УПЛ
Вчора 16:55 1704
Металіст поступився Кривбасу у 13 турі УПЛ
Сьогодні 14:53 100
Favbet Foundation разом із партнерами передав ЗСУ п’ять авто і комплекти зимової амуніції
Сьогодні 14:02 106
Формула-1: Особистий залік пілотів
Сьогодні 13:09 9313
Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України
Сьогодні 11:41 34411
Рейтинг WTA: Снігур встановила особистий рекорд
Сьогодні 11:25 252812
Роналду: Я не поважаю Тен Гага
Сьогодні 11:09 410
Шахтар - Зоря 2:2: Огляд матчу
Сьогодні 10:37 424
Луческу: Метод суддівства цього арбітра не відповідає принципу фейр-плей
Сьогодні 02:00 700
Лавриненко залишає посаду головного тренера Інгульця
Вчора 19:38 609
Прямі трансляції

Юнацька збірна України оголосила заявку на відбір до Євро-2023

Сьогодні 14:40 231 0
Стала відома заявка збірної України U-19
Юнацька збірна України оголосила заявку на відбір до Євро-2023

Джерело - uaf.ua.

Юнацька збірна розпочала підготовку до кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи.

Про це повідомляє УАФ.

Головний тренер командиСергій Нагорняк викликав 20 футболістів, серед яких шість легіонерів:

Воротарі: Юрій-Володимир Герета (Рух), Давид Фесюк (Хайдук).

Захисники: Андрій Булеза, Олександр Роспутько (обидва – Шахтар), Артем Бенедюк (Динамо), Віталій Холод, Богдан Слюбик, Андрій Кітела, Євгеній Пастух (усі – Рух), Данило Удод (Аль-Айн).

Півзахисники: Іван Лосенко, Олег Пушкарьов, Олександр Ющенко (усі – Шахтар), Антон Царенко (Динамо), Олег Федор (Рух), Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Іван Варфоломєєв (Слован Ліберец), Володимир Харабара (Нюрнберг), Андрій Семенець (Коріа Севілья).

Нападник: Ігор Горбач (Динамо).

Нагадаємо, на майбутньому турнірі у Швеції українці боротимуться за вихід до еліт-раунду відбору зі збірними Косова (17 листопада), Кіпру (20 листопада) та Швеції (23 листопада).

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Снігур встановила особистий рекорд Рейтинг WTA: Снігур встановила особистий рекорд 252812
Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України 34411
Формула-1: Особистий залік пілотів Формула-1: Особистий залік пілотів 9313
СК Дніпро-1 втратив очки у матчі з Ворсклою у 13 турі УПЛ СК Дніпро-1 втратив очки у матчі з Ворсклою у 13 турі УПЛ 1400
Зоря відібрала очки у Шахтаря у 13 турі УПЛ Зоря відібрала очки у Шахтаря у 13 турі УПЛ 1704
Динамо - Колос: де дивитися матч УПЛ Динамо - Колос: де дивитися матч УПЛ 3188
Рекомендуємо
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 27045
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 14235
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 93955 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 19949
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 19728 7
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 7184