Юнацька збірна України оголосила заявку на відбір до Євро-2023

Стала відома заявка збірної України U-19

Юнацька збірна розпочала підготовку до кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи.

Про це повідомляє УАФ.

Головний тренер командиСергій Нагорняк викликав 20 футболістів, серед яких шість легіонерів:

Воротарі: Юрій-Володимир Герета (Рух), Давид Фесюк (Хайдук).

Захисники: Андрій Булеза, Олександр Роспутько (обидва – Шахтар), Артем Бенедюк (Динамо), Віталій Холод, Богдан Слюбик, Андрій Кітела, Євгеній Пастух (усі – Рух), Данило Удод (Аль-Айн).

Півзахисники: Іван Лосенко, Олег Пушкарьов, Олександр Ющенко (усі – Шахтар), Антон Царенко (Динамо), Олег Федор (Рух), Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Іван Варфоломєєв (Слован Ліберец), Володимир Харабара (Нюрнберг), Андрій Семенець (Коріа Севілья).

Нападник: Ігор Горбач (Динамо).

Нагадаємо, на майбутньому турнірі у Швеції українці боротимуться за вихід до еліт-раунду відбору зі збірними Косова (17 листопада), Кіпру (20 листопада) та Швеції (23 листопада).