Головне
Зоря відібрала очки у Шахтаря у 13 турі УПЛ
Вчора 16:55 1673
Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України
Сьогодні 11:41 34326
Рейтинг WTA: Снігур встановила особистий рекорд
Сьогодні 11:25 252686
Роналду: Я не поважаю Тен Гага
Сьогодні 11:09 175
Шахтар - Зоря 2:2: Огляд матчу
Сьогодні 10:37 301
Луческу: Метод суддівства цього арбітра не відповідає принципу фейр-плей
Сьогодні 02:00 640
Лавриненко залишає посаду головного тренера Інгульця
Вчора 19:38 586
Українські фехтувальниці поступилися Італії у фіналі Кубка світу
Вчора 18:24 663
Металіст 1925 переміг Інгулець у 13 турі УПЛ
Вчора 17:11 349
Динамо не переграло Колос у 13 турі УПЛ
Вчора 17:00 610
Прямі трансляції

Металіст - Кривбас: Стартові склади команд

Сьогодні 12:23 122 0
Стали відомі стартові склади команд
Металіст - Кривбас: Стартові склади команд
#Кривбас, #Металіст, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 13 туру УПЛ Металіст прийме Кривбас.

Стартові склади команд:

Металіст: Костик – Клименчук, Мизюк, Порох, Романюк – Панасенко, Чайковський – Картушов, Танковський, Підлепенець – Прядун.

Запасні: Зновенко, Рибка, Книш, Багачанський, Шопін, Рязанцев, Демченко, Каплієнко, Шамич, Піко.

Кривбас: Сарнавський – Дібанго, Стецьков, Ловрич, Якімець – Банада, Капіч – Волошин, Хомченовський, Микитишин – Дебелко.

Запасні: Кліщук, Зотько, Семотюк, Шевченко, Татарков, Рябов, Задерака, Опанасенко, Устименко, Кораблін.

Матч розпочнеться о 13:00.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Снігур встановила особистий рекорд Рейтинг WTA: Снігур встановила особистий рекорд 252686
Динамо - Колос: де дивитися матч УПЛ Динамо - Колос: де дивитися матч УПЛ 3181
Ворскла - СК Дніпро-1: де дивитися матч УПЛ Ворскла - СК Дніпро-1: де дивитися матч УПЛ 2577
Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України 34326
Ворскла - Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Ворскла - Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 3211
Шахтар - Зоря: де дивитися матч УПЛ Шахтар - Зоря: де дивитися матч УПЛ 2953
Рекомендуємо
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 32184
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 54655
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 13878
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 14232
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 223452 3
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 34259