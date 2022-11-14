Металіст - Кривбас: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
У матчі 13 туру УПЛ Металіст прийме Кривбас.
Стартові склади команд:
Металіст: Костик – Клименчук, Мизюк, Порох, Романюк – Панасенко, Чайковський – Картушов, Танковський, Підлепенець – Прядун.
Запасні: Зновенко, Рибка, Книш, Багачанський, Шопін, Рязанцев, Демченко, Каплієнко, Шамич, Піко.
Кривбас: Сарнавський – Дібанго, Стецьков, Ловрич, Якімець – Банада, Капіч – Волошин, Хомченовський, Микитишин – Дебелко.
Запасні: Кліщук, Зотько, Семотюк, Шевченко, Татарков, Рябов, Задерака, Опанасенко, Устименко, Кораблін.
Матч розпочнеться о 13:00.