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ПСЖ готує трансфер Хин Міна

Сьогодні 10:52 66 0
Сон Хин Мін може змінити клуб
ПСЖ готує трансфер Хин Міна
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #Сон Хин Мін, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Південнокорейський форвард Тоттенгема Сон Хин Мін знаходиться у полі зору ПСЖ.

Про це повідомляє El Nacional.

Французи оцінюють 30-річного гравця У 80 млн євро і готові розпочати по ньому перемовини.

Повідомляється, що президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі особисто зацікавлений у цьому трансфері і хоче зустрітися із Соном під час чемпіонату світу у Катарі.

Є інформація, що форвард не збирається продовжувати свій контракт із Тоттенгемом, який розрахований до 2025 року. "Шпори" нібито мають намір заробити на продажі Сон Хин Міна, якщо отримають хорошу пропозицію. У ПСЖ вважають, що суми у 80 млн євро буде достатньо.

У поточному сезоні Сон у 19 матчах у всіх турнірах за Тоттенгем забив п'ять голів і зробив 2 асисти.

Нагадаємо, Сон увійшов до заявки Південної Кореї на ЧС-2022.

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