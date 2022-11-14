ПСЖ готує трансфер Хин Міна

Сон Хин Мін може змінити клуб

Південнокорейський форвард Тоттенгема Сон Хин Мін знаходиться у полі зору ПСЖ.

Про це повідомляє El Nacional.

Французи оцінюють 30-річного гравця У 80 млн євро і готові розпочати по ньому перемовини.

Повідомляється, що президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі особисто зацікавлений у цьому трансфері і хоче зустрітися із Соном під час чемпіонату світу у Катарі.

Є інформація, що форвард не збирається продовжувати свій контракт із Тоттенгемом, який розрахований до 2025 року. "Шпори" нібито мають намір заробити на продажі Сон Хин Міна, якщо отримають хорошу пропозицію. У ПСЖ вважають, що суми у 80 млн євро буде достатньо.

У поточному сезоні Сон у 19 матчах у всіх турнірах за Тоттенгем забив п'ять голів і зробив 2 асисти.

Нагадаємо, Сон увійшов до заявки Південної Кореї на ЧС-2022.