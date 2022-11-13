Бензема: Роналду ще не привітав мене із Золотим м’ячем

Нападник мадридського Реала Карім Бензема не хотів припиняти грати, поки не виграє Золотий м’яч.

Про це заявив сам футболіст.

"Я не хотів припиняти грати, поки не виграю Золотий м’яч. Завжди вірив у себе, знав, що в якийсь момент, з моїми якостями та моїми амбіціями, я зможу виграти. Ось чому останні чотири роки я постійно старався, щоб отримати цей трофей.

Чи Роналду вже привітав мене? Ні, ще ні.

Зі мною все гаразд, у мене були невеликі болі, невеликий дискомфорт був всюди. З такою кількістю матчів це нормально. Я подбав про себе, буду у формі та готовий до збірної, тому немає проблем. Буду зосереджений на тому, що маю робити.

Ми любимо грати у футбол. Проблема в тому, що ми не машини. Ми завжди повинні бути на 100% готовими і грати кожні три дні. У якийсь момент виникають травми, це нормально, - сказав Бензема.