Головне
Зоря відібрала очки у Шахтаря у 13 турі УПЛ
Сьогодні 16:55 1363
Лавриненко залишає посаду головного тренера Інгульця
Сьогодні 19:38 335
Українські фехтувальниці поступилися Італії у фіналі Кубка світу
Сьогодні 18:24 446
Металіст 1925 переміг Інгулець у 13 турі УПЛ
Сьогодні 17:11 273
Динамо не переграло Колос у 13 турі УПЛ
Сьогодні 17:00 480
Олександрія вирвала перемогу у матчі з Вересом у 13 турі УПЛ
Сьогодні 16:37 361
СК Дніпро-1 втратив очки у матчі з Ворсклою у 13 турі УПЛ
Сьогодні 16:13 1149
Адесан'я програв Перейрі, Пуар'є задушив Чендлера: результати UFC 281
Сьогодні 11:40 244
IBF призначила для Усика обов'язкового претендента
Сьогодні 10:43 1715
Перейра нокаутував Адесанью та завоював титул чемпіона UFC
Сьогодні 08:26 616
Прямі трансляції

Бензема: Роналду ще не привітав мене із Золотим м’ячем

Сьогодні 21:55 165 0
Нападник розповів про Золотий м’яч та свій стан здоров’я
Бензема: Роналду ще не привітав мене із Золотим м’ячем
#Кріштіану Роналду, #Карім Бензема

Джерело - marca.com.

Нападник мадридського Реала Карім Бензема не хотів припиняти грати, поки не виграє Золотий м’яч.

Про це заявив сам футболіст.

"Я не хотів припиняти грати, поки не виграю Золотий м’яч. Завжди вірив у себе, знав, що в якийсь момент, з моїми якостями та моїми амбіціями, я зможу виграти. Ось чому останні чотири роки я постійно старався, щоб отримати цей трофей.

Чи Роналду вже привітав мене? Ні, ще ні.

Зі мною все гаразд, у мене були невеликі болі, невеликий дискомфорт був всюди. З такою кількістю матчів це нормально. Я подбав про себе, буду у формі та готовий до збірної, тому немає проблем. Буду зосереджений на тому, що маю робити.

Ми любимо грати у футбол. Проблема в тому, що ми не машини. Ми завжди повинні бути на 100% готовими і грати кожні три дні. У якийсь момент виникають травми, це нормально, - сказав Бензема.

Нагадаємо Бензема може пропустити стартовий матч на ЧС-2022 проти Австралії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Арсенал із Зінченком переграв Вулвергемптон, Брентфорд Ярмолюка переміг Манчестер Сіті: Результати 16 туру АПЛ Арсенал із Зінченком переграв Вулвергемптон, Брентфорд Ярмолюка переміг Манчестер Сіті: Результати 16 туру АПЛ 1805
Динамо - Колос: де дивитися матч УПЛ Динамо - Колос: де дивитися матч УПЛ 3100
Зінченко взяв участь у обох голах Арсенала в матчі АПЛ з Вулвергемптоном - ВІДЕО Зінченко взяв участь у обох голах Арсенала в матчі АПЛ з Вулвергемптоном - ВІДЕО 6148
Ворскла - СК Дніпро-1: де дивитися матч УПЛ Ворскла - СК Дніпро-1: де дивитися матч УПЛ 2502
Шахтар - Зоря: де дивитися матч УПЛ Шахтар - Зоря: де дивитися матч УПЛ 2837
Ворскла - Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Ворскла - Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 3131
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 57267 1
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 22019
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 19414
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 38537
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 27039
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 19719 7