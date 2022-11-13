Олександрія вирвала перемогу у матчі з Вересом у 13 турі УПЛ

Костишин забив переможний гол на 7-ій компенсованій хвилині

Джерело - Чемпіон.

У матчі 13-го туру української Прем’єр-Ліги Олександрія вдома здолала рівненський Верес.

Матч завершився з рахунком 3:2. У першому таймі команди обмінялися забитими голами. Після перерви Цуріков вивів господарів вперед, але наприкінці зустрічі Гайдучик зрівняв рахунок. На сьомій компенсованій хвилині Костишин забив переможний гол у зустрічі.

Чемпіонат України - УПЛ

13 тур, 13 листопада

Олександрія - Верес 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 18 Мірошніченко, 1:1 - 33 Шестаков М., 2:1 - 80 Цуріков, 2:2 - 90+1 Гайдучик, 3:2 - 90+7 Костишин

ФК Олександрія: Валентин Горох, Владислав Бабогло, Кирило Ковалець, Артур Авагімян (Артем Шулянський 46), Денис Мірошниченко, Кирило Дришлюк, Олег Кожушко (Данило Скорко 72), Андрій Цуріков, Сергій Рибалка, Валерій Бондаренко, Богдан Кобзар (Денис Костишин 72)

Верес: Богдан Когут, Роман Гагун, Семен Вовченко, Михайло Шестаков (Микола Гайдучик 48), Віталій Дахновський (Владислав Шарай 68), Олександр Лебеденко (Станіслав Шарай 68, Василь Курко 77), Геннадій Пасіч, Валерій Кучеров, Роман Мірошник, Євген Пасіч

Попередження: Артур Авагімян 26 - Олександр Лебеденко 17, Владислав Шарай 70