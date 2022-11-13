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СК Дніпро-1 втратив очки у матчі з Ворсклою у 13 турі УПЛ

Сьогодні 16:13 226 0
СК Дніпро-1 втратив очки у матчі з Ворсклою у 13 турі УПЛ
#Ворскла, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

У матчі 13-го туру української Прем’єр-Ліги СК Дніпро-1 не переграв полтавську Ворсклу. 

Матч завершився з рахунком 1:1. У першому таймі відзначився Піхальонок. У середині другого тайму Кравець зрівняв рахунок.

Чемпіонат України - УПЛ
13 тур, 13 листопада

Ворскла - СК Дніпро-1 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 25 Піхальонок, 1:1 - 67 Кравець

Ворскла: Дмитро Різник, Джоко Зайков, Ігор Пердута, Олександр Скляр (Євген Павлюк 38), Денис Олійник, Руслан Степанюк, Сергій Яворський, Василь Кравець, Андрій Бацула, Артем Челядін (Ардіт Толі 82), Владлен Юрченко (Феліпе Родрігес 81)

СК Дніпро-1: Макс Валеф, Володимир Адам'юк (Габріель Бузанелло 59), Едуард Сарапій, Артем Довбик, Ігор Когут (Габріель Феррейра Гомес 70), Артем Громов (Олександр Назаренко 50), Яніс Амаш, Валентин Рубчинський (Сергій Логінов 70), Володимир Танчик, Олександр Сваток, Олександр Піхальонок

Попередження: Артем Челядін 45, Владлен Юрченко 74 - Габріль Феррейра Гомес 81

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