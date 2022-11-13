ПСЖ декласував Осер, Лілль здолав Анже: результати матчів 15 туру Ліги 1

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#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #Осер

Джерело - Чемпіон.

У 15-му турі французької Ліги 1 відбулося 5 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
15 тур, 13 листопада

ПСЖ - Осер 5:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 11 Мбаппе, 2:0 - 51 Солер, 3:0 - 57 Хакімі, 4:0 - 81 Санчеш, 5:0 - 84 Екітеке

Брест - Труа 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 55 Дель Кастільйо, 1:1 - 60 Шардонне (авт), 2:1 - 77 Муньє

Лілль - Анже 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 36 Джало

Монпельє - Реймс 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 87 Мунетсі, 1:1 - 90+1 Делає

Нант - Аяччо 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 57 Белайлі, 0:2 - 66 Амума, 1:2 - 70 Бла, 2:2 - 89 Сімон

Сьогодні, 13 листопада, у 15-му турі чемпіонату Франції відбудеться ще 2 матчі:

18:05 Страсбур - Лор'ян

21:45 Монако - Марсель

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