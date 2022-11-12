Артета: Арсенал був у тяжкому стані, а зараз ми можемо ним пишатися

Арсенал демонструє прогрес у своїй грі.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Мікель Артета в інтерв'ю Sky Sports.

"Я дуже пишаюся, особливо однією річчю – тим, що наш клуб був у важкому стані, а зараз у нас клуб, яким ми можемо пишатися.

Що стосується Джакі, Нельсона та Сака, вони є частиною цієї подорожі. Воно було дуже напруженим, і я вдячний кожному гравцю, який був його частиною.

Всі вони, напевно, зробили свій внесок у те, що відбувається зараз, і зробили нас найкращими тренерами. Це була чиста насолода, мені це дуже сподобалося", – сказав Артета.