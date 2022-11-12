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Арсенал із Зінченком переграв Вулвергемптон, Брентфорд Ярмолюка переміг Манчестер Сіті: Результати 16 туру АПЛ

Вчора 23:39 1090 0
Результати 16 туру АПЛ
Арсенал із Зінченком переграв Вулвергемптон, Брентфорд Ярмолюка переміг Манчестер Сіті: Результати 16 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 16-го туру АПЛ.

Український гравець Брентфорда Єгор Ярмолюк матч проти Манчестер Сіті провів на лаві запасних.

Водночас український захисник Евертона Віталій Миколенко не зміг дограти матч з Борнмутом через травму, оборонця замінили на 30-й хвилині гри.

Також, український гравець Арсенала Олександр Зінченко у матчі проти Вулвергемптона був замінений на 90-й хвилині гри.

Чемпіонат Англії - АПЛ

16 тур, 12 листопада

Манчестер Сіті - Брентфорд 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 16 Тоні, 1:1 - 45+1 Фоден, 1:2 - 90+8 Тоні

Борнмут - Евертон 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 18 Таварньє, 2:0 - 25 Мур, 3:0 - 70 Ентоні

Вест Гем - Лестер 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 8 Меддісон, 0:2 - 78 Барнс

Ліверпуль - Саутгемптон 3:1 (3:1)

Голи: 1:0 - 6 Фірміно, 1:1 - 9 Адамс, 2:1 - 21 Нуньєс, 3:1 - 42 Нуньєс

Ноттінгем - Крістал Пелес 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 54 Гіббс-Вайт

Тоттенгем - Лідс 4:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 10 Саммервілл, 1:1 - 25 Кейн, 1:2 - 43 Родріго, 2:2 - 51 Девіс, 2:3 - 76 Родріго, 3:3 - 81 Бентанкур, 4:4 - 83 Бентанкур

Ньюкасл - Челсі 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 67 Віллок

Вулвергемптон - Арсенал 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 55 Едегор, 0:2 - 75 Едегор

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