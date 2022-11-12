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Пятов та Криськів провели зустріч з дітьми-переселенцями

Сьогодні 15:57 127 0
Пятов та Криськів провели зустріч з дітьми-переселенцями

Джерело - Чемпіон.

Воротар Шахтаря Андрій Пятов та хавбек Дмитро Криськів зустрілися з дітьми-переселенцями.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Захід відбувся у Львівській області на одній із заправок паливного партнера "гірників".

На зустрічі були присутні 30 дітей.

Футболісти провели невелику вікторину з призами для дітей, вручили їм подарунки - м’ячі й шарфи, роздали автографи та влаштували фотосесію.

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