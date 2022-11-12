Пятов та Криськів провели зустріч з дітьми-переселенцями

Джерело - Чемпіон.
Воротар Шахтаря Андрій Пятов та хавбек Дмитро Криськів зустрілися з дітьми-переселенцями.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
Захід відбувся у Львівській області на одній із заправок паливного партнера "гірників".
На зустрічі були присутні 30 дітей.
Футболісти провели невелику вікторину з призами для дітей, вручили їм подарунки - м’ячі й шарфи, роздали автографи та влаштували фотосесію.
🧡 Як Андрій Пятов і Дмитро Криськів зустрілися з дітьми-переселенцями?— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 12, 2022
11 листопада у Львівській області на одному з АЗК паливного партнера ФК «Шахтар» компанії «БРСМ-Нафта» відбулася зустріч футболістів першої команди із 30 дітьми.
Дивіться емоційне відео, як це було. pic.twitter.com/cemV2naiMI