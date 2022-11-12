Пятов та Криськів провели зустріч з дітьми-переселенцями

Воротар Шахтаря Андрій Пятов та хавбек Дмитро Криськів зустрілися з дітьми-переселенцями.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Захід відбувся у Львівській області на одній із заправок паливного партнера "гірників".

На зустрічі були присутні 30 дітей.

Футболісти провели невелику вікторину з призами для дітей, вручили їм подарунки - м’ячі й шарфи, роздали автографи та влаштували фотосесію.

🧡 Як Андрій Пятов і Дмитро Криськів зустрілися з дітьми-переселенцями?



11 листопада у Львівській області на одному з АЗК паливного партнера ФК «Шахтар» компанії «БРСМ-Нафта» відбулася зустріч футболістів першої команди із 30 дітьми.



Дивіться емоційне відео, як це було. pic.twitter.com/cemV2naiMI