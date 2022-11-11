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Тоттенгем 100% цікавиться Маліновським - Вацко

Сьогодні 19:11 208 0
Руслан Маліновський може змінити клуб
Тоттенгем 100% цікавиться Маліновським - Вацко
#Аталанта, #Руслан Маліновський, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери, #Віктор Вацко

Джерело - .tribuna.com.

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський може перейти в Тоттенгем.

Про це розповів коментатор Віктор Вацко.

Головний тренер англійського клубу Антоніо Конте хотів підписати українця ще коли тренував Інтер. Після матчу Аталанти з Інтером Конте підходив до Маліновського, вони розмовляли. Конте бачить Маліновського у своїх схемах гри.

Вацко не вірить, що сума трансферу складе всього 13 млн фунтів стерлінгів.

Також коментатор не вірить, що Атланта відпустить футболіста взимку, але запевняє, що зацікавленість з боку Тоттенгема є на 100%.

Нагадаємо, Маліновський подешевшав на 10 млн євро.

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