Джерело - .tribuna.com.
Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський може перейти в Тоттенгем.
Про це розповів коментатор Віктор Вацко.
Головний тренер англійського клубу Антоніо Конте хотів підписати українця ще коли тренував Інтер. Після матчу Аталанти з Інтером Конте підходив до Маліновського, вони розмовляли. Конте бачить Маліновського у своїх схемах гри.
Вацко не вірить, що сума трансферу складе всього 13 млн фунтів стерлінгів.
Також коментатор не вірить, що Атланта відпустить футболіста взимку, але запевняє, що зацікавленість з боку Тоттенгема є на 100%.
Нагадаємо, Маліновський подешевшав на 10 млн євро.