Шахтар підшукав заміну Мудрику

Джерело - sport.ua.
Шахтар спостерігає за лівим вінгером загребського Динамо Антоніо Маріном.
Про це повідомляє Sport.ua.
21-річний хорват може стати заміною Михайлу Мудрику, якщо його продадуть в зимове трансферне вікно.
В поточному сезоні футболіст провів 6 матчів, результативними діями не відзначився.
Контракт гравця з Динамо Загреб розрахований до літа 2024 року, Тransfermarkt оцінює його в 1,8 мільйона євро.
Можливості Маріна добре знає головний тренер гірників Ігор Йовичевич, він тренував його у Динамо Загреб U19.
Нагадаємо, Арсенал зробив пропозицію щодо Мудрика.