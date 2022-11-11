Головне
Динамо розібралось з Олександрією у 12 турі УПЛ
Вчора 16:56 688
Довбик - найкращий гравець 12 туру УПЛ
Сьогодні 16:40 177
Маліновський - у команді тижня Серії А за версією SofaScore
Сьогодні 11:29 245
Арсенал зробив офіційну пропозицію щодо Мудрика - журналіст
Вчора 22:38 1545
Прометей вибув із розіграшу Кубка Виклику
Вчора 21:40 371
Збірна України здолала Італію на турнірі в Угорщині
Вчора 19:39 577
Мудрик - у ТОП-10 дриблерів групового етапу Ліги чемпіонів
Вчора 15:38 460
Чорноморець здолав Минай у 12 турі УПЛ
Вчора 14:57 528
Львів переграв Рух у львівському дербі в 12 турі УПЛ
Вчора 14:55 381
За підтримки FAVBET: Екскапітан донецького Шахтаря Дарійо Срна представив довгоочікувану автобіографію
Вчора 14:42 280
Прямі трансляції

Шахтар підшукав заміну Мудрику

Сьогодні 17:40 616 0
Хорват може стати заміною Михайлу Мудрику
Шахтар підшукав заміну Мудрику
#Динамо Загреб, #Марін, #Футбольні трансфери, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - sport.ua.

Шахтар спостерігає за лівим вінгером загребського Динамо Антоніо Маріном.

Про це повідомляє Sport.ua.

21-річний хорват може стати заміною Михайлу Мудрику, якщо його продадуть в зимове трансферне вікно.

В поточному сезоні футболіст провів 6 матчів, результативними діями не відзначився.

Контракт гравця з Динамо Загреб розрахований до літа 2024 року, Тransfermarkt оцінює його в 1,8 мільйона євро.

Можливості Маріна добре знає головний тренер гірників Ігор Йовичевич, він тренував його у Динамо Загреб U19.

Нагадаємо, Арсенал зробив пропозицію щодо Мудрика.

Коментарі ()
Популярне зараз
Арсенал зробив офіційну пропозицію щодо Мудрика - журналіст Арсенал зробив офіційну пропозицію щодо Мудрика - журналіст 1545
Епіцентр - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Епіцентр - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 857
Блаттер: Іран має бути виключений з чемпіонату світу-2022 Блаттер: Іран має бути виключений з чемпіонату світу-2022 3339
Реал втримав перемогу над Кадісом: Результати 14 туру Ла-Ліги Реал втримав перемогу над Кадісом: Результати 14 туру Ла-Ліги 1025
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 27708
Динамо - Колос: де дивитися матч УПЛ Динамо - Колос: де дивитися матч УПЛ 1537
Рекомендуємо
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 22516
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 18531 12
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 19379
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 53286 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 19674
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 10123