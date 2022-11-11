Шахтар підшукав заміну Мудрику

Хорват може стати заміною Михайлу Мудрику

Шахтар спостерігає за лівим вінгером загребського Динамо Антоніо Маріном.

Про це повідомляє Sport.ua.

21-річний хорват може стати заміною Михайлу Мудрику, якщо його продадуть в зимове трансферне вікно.

В поточному сезоні футболіст провів 6 матчів, результативними діями не відзначився.

Контракт гравця з Динамо Загреб розрахований до літа 2024 року, Тransfermarkt оцінює його в 1,8 мільйона євро.

Можливості Маріна добре знає головний тренер гірників Ігор Йовичевич, він тренував його у Динамо Загреб U19.

Нагадаємо, Арсенал зробив пропозицію щодо Мудрика.