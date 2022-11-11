Депай може повернутися у Манчестер Юнайтед

Мемфіс Депай взимку можу змінити клуб

Форвард Барселони Мемфіс Депай отримав пропозицію від Манчестер Юнайтед.

Про це розповів іспанський журналіст Адріан Санчес.

Майбутнє 28-річного нідерландця - відкрите питання, але він готовий прийняти пропозицію від великого клубу (не обов’язково МЮ).

Депай грав за МЮ з літа 2015 року по січень 2017-го, забив 7 голів та зробив 6 асистів у 53 матчах.

Контракт гравця з Барселоною розрахований до кінця сезону, на його рахунку 1 гол в 3 матчах в сезоні 2022/23 за клуб.

Раніше повідомлялося, що Галатасарай зацікавився Депаєм.