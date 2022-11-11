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Ньюкасл готується до трансферу Мудрика

Сьогодні 11:59 176 0
21-річний українець - пріоритетна ціль "сорок"
Ньюкасл готується до трансферу Мудрика
#Ньюкасл, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - Football Insider.

Ньюкасл розпочав предметну підготовку до трансферу вінгера Шахтаря Михайла Мудрика.

Про це повідомляє Football Insider.

Клуб знаходиться у пошуках гравця "А-класу", який зможе закрити позицію на фланзі атаки. Причиною цього стали проблеми в Аллана Сен-Максімена, який пропустив значну частину розіграшу АПЛ через пошкодження.

21-річний українець - пріоритетна ціль "сорок", а скаути уважно вивчають його виступи за гірників у поточному сезоні.

Ньюкасл вже нібито робив попередні кроки для отримання даних щодо потенційних умов переходу. Керівництво дало добро на витрати у зимове трансферне вікно, але не настільки масштабні, як влітку.

Нагадаємо, Арсенал зробив пропозицію щодо Мудрика.

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