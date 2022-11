Захисник Мілана П'єр Калулу підписав з клубом нову довгострокову угоду.

Про це повідомляє пресслужба "росонеррі".

Контракт 22-річного француза тепер розрахований до червня 2027 року.

Kalulu commits his long-term future to us️ ✍️🔴⚫ @Kalulujr_ in rossonero fino al 2027 ✍️🔴⚫

