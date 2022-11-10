Нещерет: Динамо на правильному шляху

Динамо змогло вийти на правильний шлях.

Про це розповів голкіпер киян Руслан Нещерет.

"Ми на кожного суперника налаштовуємось із бойовим настроєм. Ця гра винятком не була. Я трохи помилявся, але це практика. Просили, щоб я точніше грав.

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У нас були неприємні кілька місяців, але я вважаю, що ми на правильному шляху й надалі боротимемося. Тренер сказав, щоб ми почали з чистого аркуша, зібралися в команді та поговорили: які були помилки, що було добре, що ні. І бачите — потроху вибираємось", - відзначив Нещерет.