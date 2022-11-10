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Сімеоне може залишити Атлетіко

Сьогодні 18:25 44 0
В Атлетіко може змінитися тренер
Сімеоне може залишити Атлетіко
Фото - gettyimages
#Атлетіко Мадрид, #Сімеоне

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Атлетіко розглядає можливість того, щоб звільнити головного тренера Дієго Сімеоне.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, "матрацники" розчаровані результатами команди, яка не може виграти останні п'ять ігор.

Варто зазначити, що претендентами на посаду вважають Луїс Енріке, який піде зі збірної Іспанії після ЧС-2022 і Маурісіо Почеттіно.

Нагадаємо, Сімеоне очолив Атлетіко у 2011 році. За цей час він виграв із клубом 8 титулів, включаючи два чемпіонства Іспанії, і двічі дійшов із командою до фіналу Ліги чемпіонів у 2014 та 2016 роках.

Раніше Мальорка здобула сенсаційну перемогу над Атлетіко.

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