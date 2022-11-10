EA Sports вважає, що Аргентина стане чемпіоном світу

Відомий розробник комп'ютерних ігор EA Sports спрогнозував майбутнього переможця Чемпіонату світу - 2022. Зроблено це було за допомогою свого власного продукту - FIFA-23.

Використовуючи футбольний симулятор, EA Sports провела всі 64 матчі від групового етапу до фіналу. Чемпіоном стала збірна Аргентини, яка у фіналі обіграла бразильців. Матч закінчився мінімальною перемогою "альбіселесте" (1:0). Крім того, за даними EA Sports, Ліонель Мессі виграє "Золоту бутсу" та "Золотий м’яч" як найкращий бомбардир та найкращий гравець турніру відповідно (повідомляють Легальні букмекери).

Варто зазначити, що EA Sports може похвалитися дивовижним досвідом прогнозування переможців чемпіонатів світу. Компанія не вперше проводить подібне моделювання. В 2010, 2014 та 2018 років EA Sports також робила цю процедуру. Кожного разу компанії вдавалося вірно спрогнозувати переможця турніру: Іспанію, Німеччину та Францію відповідно.

Щоправда, інші пророцтва EA Sports не збулися. Наприклад, у 2014 році було передбачено, що Бразилія дійде до фіналу домашнього Чемпіонату світу з футболу. Насправді ж, у півфіналі "селесао" були принижені майбутнім переможцем Німеччиною. "Чарівники м'яча" зазнали нищівної поразки з рахунком 1:7.

Також у 2014 році EA Sports спрогнозувала, що в поєдинку за третє місце Іспанія переможе Португалію з рахунком 3:1. Але жодна з цих команд навіть не вийшла зі своєї групи.

Не кращі справи у EA Sports з передбаченнями індивідуальних титулів футболістів. Наприклад, компанія стверджувала, що Іско стане кращим бомбардиром Чемпіонату світу - 2018. За версією компанії футболіст збірної Іспанії мав забити 5 голів. Насправді півзахиснику вдалося відправити у ворота суперників тільки один м'яч.

Крім того, у тому ж 2018 році EA Sports пророкували Давіду де Хеа титул найкращого голкіпера Мундіаля, а Габріель Жезус мав отримати титул кращого молодого гравця турніру. Проте, іспанець зазнав нищівної критики, а бразилець нічим особливим не запам'ятався.

Нагадаємо, що цього року Чемпіонат світу з футболу видбудеться в Катарі. Перший матч буде зіграно 20 листопада. Збірна Катару спробує перемогти Еквадор.