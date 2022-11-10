Джерело - Чемпіон.
Динамо прийматиме Олександрію в межах 12-го туру української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Динамо: Нещерет, Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак, Шепелєв, Сидорчук, Циганков, Буяльський, Кабаєв, Ванат
Запасні: Бущан, Ігнатенко, Вівчаренко, Попов, Перріс, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Кравченко, Лонвейк, Кулач, Бєсєдін
Олександрія: Білик, Мірошніченко, Бабогло, Бондаренко, Цуріков, Демченко, Рибалка, Калітвінцев, Ковалець, Кожушко, Третьяков
Запасні: Горох, Мельник, Дришлюк, Авагімян, Костишин, Шулянський, Скорко, Мартинюк, Копина, Кобзар, Єрмаков, Мустафаєв
Матч розпочнеться о 15:00 за київським часом.