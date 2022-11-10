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Нещерет та Кабаєв - в основі Динамо на матч з Олександрією

Сьогодні 14:21 214 0
Матч розпочнеться о 15:00 за київським часом
Нещерет та Кабаєв - в основі Динамо на матч з Олександрією
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Динамо прийматиме Олександрію в межах 12-го туру української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Динамо: Нещерет, Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак, Шепелєв, Сидорчук, Циганков, Буяльський, Кабаєв, Ванат

Запасні: Бущан, Ігнатенко, Вівчаренко, Попов, Перріс, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Кравченко, Лонвейк, Кулач, Бєсєдін

Олександрія: Білик, Мірошніченко, Бабогло, Бондаренко, Цуріков, Демченко, Рибалка, Калітвінцев, Ковалець, Кожушко, Третьяков

Запасні: Горох, Мельник, Дришлюк, Авагімян, Костишин, Шулянський, Скорко, Мартинюк, Копина, Кобзар, Єрмаков, Мустафаєв

Матч розпочнеться о 15:00 за київським часом.

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