Челсі зацікавлений у придбанні правого захисника Інтера Дензела Думфріса

Про про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Відзначається, що лондонці давно стежать за 26-річним нідерландцем та завжди високо оцінювали його.

Трансфер може обійтись Челсі у 30 мільйонів євро.

